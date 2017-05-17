Контроль за строительством новых домов в Москве усилят

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Контроль за качеством строительства новых столичных домов будет усилен, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра по градостроительной политике и строительству Марата Хуснуллина, жилье в рамках программы реновации будут возводить под особым контролем. Для этого в системе Мосгосстройнадзора дополнительно создадут специальное подразделение с лабораторией и новым оборудованием.

Возводимые в Москве объекты регулярно проверяются, заявил Хуснуллин. Речь идет не только о комплексном надзоре, но и об оценке соблюдения требований безопасности и качества. Это позволяет выявить недостатки и провести профилактическую работу. При обнаружении нарушений к застройщикам применяются санкции, им также дают время на исправление.

