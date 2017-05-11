Как включить дом в список для голосования по сносу пятиэтажек

Жители нескольких столичных пятиэтажек, не попавших в программу реновации, проводят экстренные собрания, сообщает телеканал "Москва 24".

Жильцы двух ветхих пятиэтажек на Базовской улице, которые не нашли своих адресов в перечне домов для голосования по включению в программу реновации, вышли на собрание. Москвичи говорят, их дома построили ещё в 60-х годах. Сейчас они буквально разрушаются на глазах – протекают потолки, изношены коммуникации – жить в них дальше невозможно.

Жильцы жалуются на низкое давление воды и проблемы с электричеством – им до сих пор не удалось заключить договор на обслуживание с Мосэнергосбытом.

Похожая ситуация сложилась и на Псковской улице. Жители четвертого дома говорят, что в их доме настолько сыро, что им постоянно приходится переклеивать обои. Страдают и матери с маленькими детьми – из-за отсутствия лифтов им приходится оставлять коляски прямо в подъезде.

На Талдомской улице все тоже не так радужно. У жильцов одного из домов постоянно возникают проблемы из-за старой проводки, которая не позволяет даже подключить стиральную машину.

Для того, чтобы попасть в программу реновации ветхого жилья, необходимо провести общее собрание жильцов дома. Если две трети выскажутся за переселение, протокол собрания нужно будет передать в управу, а затем написать заявление в правительство Москвы.

Голосование по опубликованному перечню пройдет с 15 мая по 15 июня.

