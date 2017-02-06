Что построят в моем районе: дома с цветными балконами в САО

Дома с цветными балконами и подъездами построят на месте снесенных пятиэтажек в САО, сообщает пресс-служба столичного Стройкомплекса.

Новые здания появятся на улице Самеда Вургуна – в 15-этажном доме расположатся 60 квартир, а в 17-этажном – 74. На подземных этажах также организуют подземные парковки на 10 и 21 машиномест соответственно.

Дизайн обоих домов исполнят в одном стиле – фасады из прямоугольных панелей стального цвета с контрастными белыми вставками, цветными балконами и подъездами.

Фотогалерея 1 из 2

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, замена старого пятиэтажного жилфонда проходит в соответствии с современными стандартами жилья, утвержденными мэром Москвы.

Кузнецов добавил, что люди переселяются в современные дома с улучшенными планировками, современными коммуникациями и инженерными системами. Вместе с тем в новых домах используют нестандартные архитектурные решения, а на прилегающих территориях проводят качественное благоустройство.