Серую краску сотрут с фасада "сталинки" в районе Сокол

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Серую краску смоют с фасада сталинского дома в районе Сокол, покрытого песчаником. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" заявил муниципальный депутат района Сокол Иван Богомолов.

Речь идет о доме 25/23 на улице Новопесчаной. После того, как дом начали красить в серый цвет, жители района опубликовали петицию с требованием прекратить ремонтные работы.

"Мы выезжали на место и разбирались, – сказал Богомолов. – У подрядчика на руках госконтракт с оформленным колористическим паспортом, в котором указано цветовое решение. Предполагается закрасить натуральный песчаник, которым облицована верхняя часть дома. Но этот серый цвет не вяжется со всей Новопесчаной улицей. Мы попытаемся добиться, чтобы натуральный камень не окрашивали, а просто очистили и обработали защитным составом".

По словам депутата, в ближайшее время в районе будут ремонтировать 12 фасадов.

Под обращением уже подписались 1903 человека. Письмо будет направлено в мэрию Москвы, главному архитектору города Сергею Кузнецову, в администрацию Северного административного округа, Мосгордуму и Фонд капитального ремонта. Сейчас работы приостановлены. Подрядчик ждет решения по этому вопросу.