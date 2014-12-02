Мосгордума разработала предложения по оплате капремонта в столице

Рабочая группа МГД предлагает установить ежемесячный взнос по капремонту в Москве 18 рублей за 1 квадратный метр, заявил председатель комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству Степан Орлов на заседании комиссии во вторник.

Срок начала уплаты взносов - шесть месяцев после принятия программы. Сумму ставки будет устанавливать столичное правительство, передает корреспондент M24.ru.

Как отметила заместитель генерального директора Фонда содействия реформированию ЖКХ Ольга Сердюк, уже 81 субъект РФ завершил формирование нормативной базы, 63 из которых до конца года будут собирать взносы. Минимальный взнос не установили только Москва, Крым и Севастополь.

По словам замглавы комиссия Общественный палаты Москвы по развитию ЖКХ Валерия Семенова, жителей в первую очередь волнует порядок проведения капремонта, формирования взноса, формирования счетов и общественный контроль за ремонт. Он добавил, что в организации контроля необходимо задействовать городские интернет-порталы.

Муниципальный депутат района Войковский Александр Закондырин предложил создать консультативный центр при региональном операторе или департаменте капитального ремонта, в котором жители могли бы получить консультацию, нужно ли проводить в их доме те или иные работы.

Напомним, в Москве в 2015 году планируется запустить систему капитального ремонта многоквартирных домов. Собственники квартир будут платить взносы, которые пойдут на финансирование капитального ремонта. За муниципальные квартиры будет платить город. Средства будут аккумулироваться на счете либо единого регионального оператора, либо на отдельном счете конкретного дома.

Ранее сообщалось, что малообеспеченные семьи в Москве получат субсидию на оплату взноса на капитальный ремонт. В Москве сейчас около полумиллиона таких малообеспеченных семей. Льготу по взносам на капремонт также будут получать сироты, ветераны труда, труженики тыла, участники войны и люди, пережившие блокаду Ленинграда.

Сетевое издание M24.ru сообщало, что московские власти могут создать специальный калькулятор, с помощью которого можно будет рассчитать, когда дом будет поставлен на капитальный ремонт. Для этого надо обнародовать базу мониторинга технического состояния жилья, которую ведет Мосжилинспекция.