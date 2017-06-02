Форма поиска по сайту

02 июня 2017, 13:54

Город

Объекты культурного наследия не вошли в программу реновации – Емельянов

Фото: yandex.ru/maps

Объекты культурного наследия и дома, которые представляют историко-культурную ценность, не были включены в программу реновации. Об этом сообщает пресс-служба департамента культурного наследия Москвы.

Как заверил глава ведомства Алексей Емельянов, в программу не вошли объекты культурного наследия, жилые здания эпохи конструктивизма, а также другие постройки, признанные ценными для истории и культуры города.

Емельянов подчеркнул, что, здания в охранных зонах, которые попали в программу реновации, сносить никто не собирается. На таких территориях проведут лишь работы по благоустройству и регенерации исторической среды.

"Здание будет расселено, а вопрос его дальнейшего использования будет решаться отдельно", – пояснил глава Мосгорнаследия.

Он также рассказал, что из программы исключили еще два исторических здания. Речь идет о так называемых "плоских" домах, возведенных в 1910 году на улице Пресненский вал. По словам Емельянова, они важны "для сохранения истории градостроительного облика столицы".

По поводу списка домов, опубликованных Архнадзором, руководитель Мосгорнаследия сообщил, что большинство включенных в этот перечень домов относятся к типовой малоэтажной жилой застройке 1930–1950 годов. Также в нем перечислены "рядовые объекты, не представляющие историко-культурной ценности и не играющие важной градоформирующей роли". При этом, как отметил Емельянов, многие жильцы объектов культурного наследия, напротив, обратились в ведомство с заявлениями о включении их домов в программу реновации, так как хотят переселиться в новостройки.

[URLEXTERNAL=http://m24.ru/special/renovation]Всё об обновлении жилищного фонда города Москвы – спецпроект m24.ru[/URLEXTERNAL]
7 февраля муниципальные образования Москвы обратились к Сергею Собянину с просьбой рассмотреть возможность продления программы сноса пятиэтажек. Вопрос был поднят из-за того, что при ремонте домов возникли трудности. Пятиэтажки 1960 годов постройки имеют конструктивные особенности, которые не позволяют провести капитальный ремонт без создания для жителей дискомфорта.

16 февраля Общественная палата на заседании пришла к выводу о невозможности проведения ремонта в большинстве многоквартирных домов данного типа и обратилась к Сергею Собянину с просьбой о разработке программы сноса пятиэтажных домов.

22 февраля Владимир Путин на встрече с мэром Москвы порекомендовал мэру снести все "хрущевки" в столице. Президент России выразил уверенность, что на месте старых пятиэтажек следует возвести новое жилье. Путин отметил, что сноса ожидают жители города. Сергей Собянин заявил, что московские власти готовы разработать закон о сносе ветхих пятиэтажек и решить все финансовые вопросы самостоятельно.

20 апреля Госдума приняла в первом чтении законопроект о реновации жилья в Москве. За принятие законопроекта проголосовали 397 человек, против – 4, один воздержался. В настоящее время разрабатываются поправки ко второму чтению, которые будут в полной мере учитывать интересы граждан.

Голосование по включению ветхих домов в проект программы реновации жилья открылось 14 мая и завершится 15 июня. Подробнее о том, как проголосовать и что делать, если ваш дом не включен в перечень, читайте в материале m24.ru.

Уже известно, что новые дома построят из монолита или современных панельных конструкций с высокой энергоэффективностью и возможностью внутренних перепланировок. В новостройках увеличится площадь помещений общего пользования, в том числе межквартирных лестничных площадок, лестниц, лифтовых шахт, коридоров и подвалов. Подробнее читайте в материале m24.ru.

Сергей Собянин 18 мая подписал закон "О дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации жилищного фонда в городе Москве". О каких гарантиях идет речь, читайте в материале m24.гu.

Сюжет: Программа реновации жилья в Москве
дома объекты культурного наследия Мосгорнаследие культурное наследие снос пятиэтажек Алексей Емельянов программа реновации жилья строительство и реконструкция

Главное

