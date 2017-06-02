Объекты культурного наследия не вошли в программу реновации – Емельянов

Объекты культурного наследия и дома, которые представляют историко-культурную ценность, не были включены в программу реновации. Об этом сообщает пресс-служба департамента культурного наследия Москвы.

Как заверил глава ведомства Алексей Емельянов, в программу не вошли объекты культурного наследия, жилые здания эпохи конструктивизма, а также другие постройки, признанные ценными для истории и культуры города.

Емельянов подчеркнул, что, здания в охранных зонах, которые попали в программу реновации, сносить никто не собирается. На таких территориях проведут лишь работы по благоустройству и регенерации исторической среды.

"Здание будет расселено, а вопрос его дальнейшего использования будет решаться отдельно", – пояснил глава Мосгорнаследия.

Он также рассказал, что из программы исключили еще два исторических здания. Речь идет о так называемых "плоских" домах, возведенных в 1910 году на улице Пресненский вал. По словам Емельянова, они важны "для сохранения истории градостроительного облика столицы".

По поводу списка домов, опубликованных Архнадзором, руководитель Мосгорнаследия сообщил, что большинство включенных в этот перечень домов относятся к типовой малоэтажной жилой застройке 1930–1950 годов. Также в нем перечислены "рядовые объекты, не представляющие историко-культурной ценности и не играющие важной градоформирующей роли". При этом, как отметил Емельянов, многие жильцы объектов культурного наследия, напротив, обратились в ведомство с заявлениями о включении их домов в программу реновации, так как хотят переселиться в новостройки.

