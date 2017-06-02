Объекты культурного наследия не вошли в программу реновации – Емельянов

Фото: yandex.ru/maps
Объекты культурного наследия и дома, которые представляют историко-культурную ценность, не были включены в программу реновации. Об этом сообщает пресс-служба департамента культурного наследия Москвы.
Как заверил глава ведомства Алексей Емельянов, в программу не вошли объекты культурного наследия, жилые здания эпохи конструктивизма, а также другие постройки, признанные ценными для истории и культуры города.
Емельянов подчеркнул, что, здания в охранных зонах, которые попали в программу реновации, сносить никто не собирается. На таких территориях проведут лишь работы по благоустройству и регенерации исторической среды.
"Здание будет расселено, а вопрос его дальнейшего использования будет решаться отдельно", – пояснил глава Мосгорнаследия.
Он также рассказал, что из программы исключили еще два исторических здания. Речь идет о так называемых "плоских" домах, возведенных в 1910 году на улице Пресненский вал. По словам Емельянова, они важны "для сохранения истории градостроительного облика столицы".
По поводу списка домов, опубликованных Архнадзором, руководитель Мосгорнаследия сообщил, что большинство включенных в этот перечень домов относятся к типовой малоэтажной жилой застройке 1930–1950 годов. Также в нем перечислены "рядовые объекты, не представляющие историко-культурной ценности и не играющие важной градоформирующей роли". При этом, как отметил Емельянов, многие жильцы объектов культурного наследия, напротив, обратились в ведомство с заявлениями о включении их домов в программу реновации, так как хотят переселиться в новостройки.
16 февраля Общественная палата на заседании пришла к выводу о невозможности проведения ремонта в большинстве многоквартирных домов данного типа и обратилась к Сергею Собянину с просьбой о разработке программы сноса пятиэтажных домов.
22 февраля Владимир Путин на встрече с мэром Москвы порекомендовал мэру снести все "хрущевки" в столице. Президент России выразил уверенность, что на месте старых пятиэтажек следует возвести новое жилье. Путин отметил, что сноса ожидают жители города. Сергей Собянин заявил, что московские власти готовы разработать закон о сносе ветхих пятиэтажек и решить все финансовые вопросы самостоятельно.
20 апреля Госдума приняла в первом чтении законопроект о реновации жилья в Москве. За принятие законопроекта проголосовали 397 человек, против – 4, один воздержался. В настоящее время разрабатываются поправки ко второму чтению, которые будут в полной мере учитывать интересы граждан.
Голосование по включению ветхих домов в проект программы реновации жилья открылось 14 мая и завершится 15 июня. Подробнее о том, как проголосовать и что делать, если ваш дом не включен в перечень, читайте в материале m24.ru.
Уже известно, что новые дома построят из монолита или современных панельных конструкций с высокой энергоэффективностью и возможностью внутренних перепланировок. В новостройках увеличится площадь помещений общего пользования, в том числе межквартирных лестничных площадок, лестниц, лифтовых шахт, коридоров и подвалов. Подробнее читайте в материале m24.ru.
Сергей Собянин 18 мая подписал закон "О дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации жилищного фонда в городе Москве". О каких гарантиях идет речь, читайте в материале m24.гu.