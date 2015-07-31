Доллар и евро подорожали более чем на рубль в ходе торгов

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Курс рубля упал в ходе торгов на Московской валютной бирже. Российская валюта снизилась более чем на рубль по отношению к доллару и почти на два рубля – к евро, следует из биржевых данных.

По состоянию на 16.05 доллар торгуется на уровне 60 рублей 77 копеек за единицу американской валюты, а евро стоит 67 рублей 26 копеек.

Падение курса рубля эксперты связывают с сегодняшним изменением ключевой ставки российского Центробанка.

Напомним, регулятор снизил ключевую ставку с 11,5 до 11 процента годовых. Ключевая ставка – это процент, под который Центробанк выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам.

По прогнозу Банка России, замедление роста цен продолжится. Годовая инфляция снизится до 7 процентов через год и до целевого уровня в 4 процента в 2017 году.

"Банк России будет принимать решения об уровне ключевой ставки в зависимости от изменения баланса инфляционных рисков и рисков охлаждения экономики", – отметили в пресс-службе регулятора.

До этого дня размер ставки составлял 11,5 процента, причем в этом году регулятор уже трижды снижал ее: 30 января – с 17 процентов до 15 процентов, 13 марта – до 14 процентов, до 12,5 процента – 30 апреля и 15 июня – до 11,5 процента.