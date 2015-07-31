Официальный курс доллара поднялся выше 60 рублей, евро – до 66 рублей

Фото: ТАСС/Игорь Кубединов

Центробанк установил официальные курсы доллара и евро на выходные. Американская валюта выросла на 1 рубль 36 копеек до 60 рублей 35 копеек,а европейская подорожала на 1 рубль 35 копеек – до 66 рублей, сообщается на сайте регулятора.

Напомним, во вторник курсы валют обновили максимальные значения за последние несколько месяцев. Во время торгов на Московской бирже евро взлетел до 67,04 рубля впервые с 11 марта. Доллар достиг 60,55 рубля, прибавив 90 копеек. Затем в течение двух дней рубль укреплялся.

При этом с 28 июля Центробанк приостановил покупку валюты на рынке для пополнения международных резервов, сообщает пресс-служба ЦБ. Такая мера была обусловлена ростом волатильности на внутреннем валютном рынке.

Всего с середины мая Банком России было куплено свыше 10 миллиардов долларов.

За два месяца доллар подорожал почти на 10 рублей. Минэкономразвития считает, что в этом году доллар будет стоить около 60 рублей. В 2016 году, по данным министерства, американская валюта будет стоить 56,8 рубля, в 2017 году – 54,5 рубля, в 2018 году – 53,2 рублей.