Доллар на торгах снова поднялся выше 60 рублей

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

В ходе торгов на Московской бирже доллар снова поднялся вышел 60 рублей, сообщается на сайте ММВБ.

Максимум за американскую валюту составляет 60,27 рубля, минимум – 59,88 рубля. За евро дают 66,01 и 65,5 рубля соответственно.

Официальные курсы валют на 31 июля составляют: 64,65 рубля за евро и 58, 99 рубля за доллар. Первый потерял вчера 1,34 рубля, второй – 0,78 рубля.

Отметим также, что в последнее время рубль неуклонно снижается: за два месяца доллар подорожал почти на 10 рублей. Минэкономразвития считает, что в этом году доллар будет стоить около 60 рублей. В 2016 году, по данным министерства, американская валюта будет стоить 56,8 рубля, в 2017 году – 54,5 рубля, в 2018 году – 53,2 рублей.