Курс доллара на бирже достиг 56 рублей

Фото: ТАСС/Михаил Фомичев

Курс доллара в начале торгов на Московской бирже вырос на 29 копеек до отметки 56 рублей.

Одновременно с этим курс европейской валюты снижается, опустившись до 62,08 рубля, что на 63 копейки ниже уровня закрытия торгов 29 июня.

По мнению экспертов, рубль начал снижение из-за событий в Греции, которая приблизилась к дефолту и выходу из еврозоны. Так, сегодня Греция должная вернуть МВФ 1,6 миллиарда евро, а 5 июля пройдет референдум по вопросу о дальнейшем сотрудничестве с международными кредиторами.

Накануне международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s понизило долгосрочный рейтинг Греции, оценив вероятность выхода страны из еврозоны в 50 процентов.

Кроме того, на рубль оказывают влияние снижающиеся цены на нефть. Сегодня стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже опустилась до 61,94 доллара за баррель.