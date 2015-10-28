Курс доллара в ходе торгов превысил 65 рублей, евро – 72 рубля

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Российский рубль теряет свои позиции в ходе утренних торгов на Московской валютной бирже. Доллар и евро выросли в цене примерно на 50 копеек, следует из биржевых данных.

По состоянию на 10.30 доллар подорожал на 50 копеек и стоит 65 рублей 35 копеек. Евро укрепился на 59 копеек и торгуется на уровне 72 рубля 16 копеек за единицу европейской валюты.

Ранее m24.ru сообщало, что Центробанк установил официальные курсы валют на 28 октября. Доллар подорожал на 1 рубль – до 63,5 рубля. Евро прибавил 1 рубль 20 копеек, достигнув уровня 70 рублей 21 копейки.

26 октября американская и европейская валюта также выросли в цене – на 52 и 22 копейки соответственно.

Ослабление рубля происходит на фоне снижения цен на нефть. Так, сырье марки Brent по данным на 10.40 28 октября торгуется на уровне 46,79 доллара за баррель.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в ближайшее время курс рубля будет очень нестабильным. Он призвал россиян готовиться к колебаниям валютного курса.