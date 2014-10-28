Центробанк расширил границы валютного коридора на 35 копеек

Центробанк повысил границы бивалютного коридора на 35 копеек

Банк России повысил границы плавающего коридора бивалютной корзины на 35 копеек - до 38,05-47,05 рубля, сообщает телеканал "Москва 24".

"Поскольку рубль у нас слабеет, то Центробанк в соответствии с действующим правилам вынужден сдвигать границы плавающего коридора. Нельзя говорить, что именно это решение как-то отразится на курсе рубля. Наоборот эта реакция ЦБ на ослабление национальной валюты", - отметил в эфире телеканала начальник экспертно-аналитического управления ГБУ "Мосфинагентство" Дмитрий Мирошниченко.

Бивалютная корзина представляет собой 0,45 евро и 0,55 доллара. Например, при курсе на завтра, 29 октября, - 42,3 рубля за доллар и 53,8 рубля за евро, стоимость бивалютной корзины составляет 47,47 рубля. ЦБ использует рублевую стоимость бивалютной корзины как ориентир для курсовой политики. Диапазон ее допустимых значений задается плавающим коридором (его нынешняя ширина - 9 рублей), границы которого автоматически корректируются при достижении определенного размера накопленных валютных интервенций.

Валютные интервенции - это купля-продажа Центральным банком иностранной валюты для воздействия на курс национальной валюты (при снижении курса рубля, регулятор выбрасывает на рынок иностранную валюту, чтобы не позволять ей расти слишком быстро).

Рубль осенью переживает очередной виток снижения на фоне нестабильной ситуации на Украине и падения цен на нефть. В результате Центробанк в начале октября вновь стал проводить валютные интервенции, соответственно повышая границы бивалютного коридора.

Как уточняет издание РБК, это уже четырнадцатое с начала октября повышение границ бивалютной корзины. Сильнее границы коридора сдвигались только 23 октября, тогда они были подняты сразу на 40 копеек. Всего с начала октября границы валютного коридора подняты на 2,65 рубля.