28 октября 2014, 14:35

Официальный курс доллара превысил 42 рубля

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Центробанк повысил официальные курсы валют с расчетами на 29 октября. Доллар вырос на 44,37 копейки - до 42,39 рубля. Евро подорожал на 63,5 копейки - до 53,8 рубля, сообщает пресс-служба Банка России.

Отметим, что впервые с апреля 50-рублевый порог евро превысил 16 сентября. Повышение курса в том числе связано с введением новых санкций Евросоюза и США в отношении России.

Напомним, в октябре на поддержку рубля регулятор потратил около 20 миллиардов долларов.

Почему падает рубль

Экономический обозреватель телеканала "Москва 24" Константин Цыганков:

"Здесь целый ворох причин, о которых я могу говорить бесконечно: это и действие монетарных властей в США, они остановили печатный станок, и доллар стал дороже, против всех мировых валют. И падение цен на нефть - наш главный экспортный продукт.

Здесь прямая зависимость – чем дороже доллар, тем слабее нефть. Это и санкции, из-за которых наши банки потеряли доступ к западному капиталу и западные инвесторы теперь боятся вкладывать деньги в нашу экономику. И действия нашего Центрального Банка.

Раньше рубль был у ЦБ как ребенок у мамы под юбкой. Но ребенок повзрослел, и его стали все чаще без присмотра отпускать гулять во двор к другим, взрослым и довольно злым валютам.

Рубль просто пока еще не научился давать сдачи. И еще много чего другого на самом деле. Не повезло нам просто, все как-то в один момент случилось...".

