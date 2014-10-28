Официальный курс доллара превысил 42 рубля

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Центробанк повысил официальные курсы валют с расчетами на 29 октября. Доллар вырос на 44,37 копейки - до 42,39 рубля. Евро подорожал на 63,5 копейки - до 53,8 рубля, сообщает пресс-служба Банка России.

Отметим, что впервые с апреля 50-рублевый порог евро превысил 16 сентября. Повышение курса в том числе связано с введением новых санкций Евросоюза и США в отношении России.

Напомним, в октябре на поддержку рубля регулятор потратил около 20 миллиардов долларов.