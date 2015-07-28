Эксперты не советуют менять валюту сейчас

Константин Цыганков – о том, стоит ли бежать в обменники уже сейчас

Курс американской валюты достиг отметки в 60 рублей за доллар. Основная причина этому – дешевеющая нефть. Однако не стоит пытаться играть на курсах валют, это рискованно, посоветовал экономический обозреватель телеканала "Москва 24" Константин Цыганков.

"Вторник и среда – это даты решения федеральной резервной системы США по ставкам внутри Америки. Если ставка будет повышена или будут заявления о ее дальнейшем повышении, то это приведет к укреплению доллара на международной арене", – подчеркнул Цыганков.

Он также отметил, что в пятницу Центробанк может понизить ставку, и это тоже приведет к ослаблению рубля. "Подобная тенденция сохранится и в августе. Если вы не купили доллары, не пытайтесь играть на курсах, это рискованно", – заключил Константин Цыганков.

Эксперты советуют положить валютные сбережения в банке или же оставить их для зарубежного отпуска.

Ранее Центробанк повысил официальные курсы доллара и евро на 29 июля. Доллар подорожал на 1 рубль 44 копейки – с 58,78 рубля до 60,22 рубля. Евро вырос на 1 рубль 54 копейки – с 65,08 рубля до 66,62 рубля.

Отметим, что в последнее время рубль неуклонно снижается: за два месяца доллар подорожал почти на семь рублей. Минэкономразвития считает, что в этом году доллар будет стоить около 60 рублей. В 2016 году, по данным министерства, американская валюта будет стоить 56,8 рубля, в 2017 году – 54,5 рубля, в 2018 году – 53,2 рублей.

В то же время Центробанк постепенно снижает ключевую ставку (процент, под который регулятор выдает кредиты банкам). 30 января ее снизили с 17 до 15 процентов, 13 марта – до 14 процентов, 30 апреля – до 12,5 процента и 15 июня – до 11,5 процента годовых.