Официальный курс евро на выходные вырос на 49 копеек

Фото: ИТАР-ТАСС

Официальный курс евро, установленный ЦБ на выходные и понедельник, вырос на 49,37 копейки, до 49,3386, следует из данный Банка России.

Курс доллара вырос на 42,36 копейки, до 38,7243.

Добавим, что в ходе торгов на Московской бирже курс доллара расчетами "на завтра" обновил исторический максимум и вплотную приблизился к отметке в 39 рублей. Так, к 12.30 доллар вырос до 38,92 рубля. Евро в ходе торгов также вырос - до 49,61 рублей.

Стоит напомнить, что еще в среду, 24 сентября, курс евро опустился ниже 49 рублей.