Курс евро превысил отметку в 64 рубля впервые с марта

Фото: ТАСС/Игорь Зотин

Курс евро на Московской бирже преодолел отметку в 64 рубля впервые за четыре месяца. Европейская валюта поднялась до 64,01 рубля, что на 40 копеек выше уровня закрытия вчерашних торгов.

Курс доллара торговался на отметке 58,47, что на 62 копейки выше уровня закрытия торгов в четверг. Ранее в пятницу доллар впервые с марта преодолел отметку в 58 рублей.

Стоит отметить, что падение рубля происходит на фоне снижающихся цен на нефть. Так, цена нефти марки Brent в пятницу, 24 июля, опустилась ниже отметки в 55 долларов за баррель впервые за четыре месяца.

Напомним, официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на грядущие выходные и понедельник и выходные, вырос на 67,6 копеек и составляет 63,61 рубля. Американская валюта выросла на 67,96 копеек до 58,04 рубля.