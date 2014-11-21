Курс евро на выходные упал более чем на рубль

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Официальный курс евро на выходные снизился более чем на рубль – с 58,58 до 57,43 рубля, сообщает Центробанк.

Курс доллара упал чуть меньше – на 91 копейку, с 46,7 до 45,79 рубля. Бивалютная корзина подешевела на рубль: с 52 до 51 рубля.

Одновременно с этим растет и цена на нефть: она прибавила 0,24% - с 79,27 до 79,46 доллара за баррель.

При этом первый зампред Банка России Сергей Швецов считает, что мировые цены на нефть достигли "локального дна". "Я думаю, что мы нашли некое локальное дно, и это должно ограничить опасения, которые есть в целом в экономике", — цитирует Швецова МИА "Россия сегодня".