Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 июля 2015, 10:46

Экономика

Доллар подешевел в ходе торгов на Московской бирже, а евро подорожал

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Курс доллара на открытии торгов на Московской валютной бирже опустился ниже 57 рублей, евро, напротив, вырос.

По состоянию на 10 утра курс доллара опустился на 5 копеек и составил 56,94 рубля. Европейская валюта при этом подорожала на 2 копейки до 61 рубля 7 копеек.

Напомним, накануне официальные курсы доллара и евро упали. Доллар упал до 56 рублей 83 копеек, что на 0,87 копейки ниже предыдущего показателя. Европейская валюта снизилась на 22,5 копейки до 61,69 рубля.

Ранее министр экономического развития России Алексей Улюкаев заявлял, что курс рубля находится в районе фундаментального значения в 55 рублей за доллар и колеблется в пределах плюс-минус три рубля.

доллар евро Московская биржа валюта

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика