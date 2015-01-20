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20 января 2015, 14:01

Курсы валют на среду практически не изменились

доллар евро курсы валют

Фото: ТАСС/Михаил Фомичев

Официальный курс доллара к рублю, установленный Центробанком на среду, вырос на 1 копейку, до 64,98 рубля, сообщается на сайте ЦБ РФ.

Курс евро увеличился на 10 копеек, до 75,27 рубля. В ходе сегодняшних торгов на Московской бирже курс доллара поднимался до отметки 65,3185 рубля, что примерно на 30 копеек выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Напомним, накануне официальный курс доллара, установленный Центробанком на 20 декабря, упал на 20 копеек, а курс евро, в свою очередь, снизился на 69 копеек. Укрепление рубля происходило на фоне роста цен на нефть. 19 января в ходе торгов на лондонской бирже стоимость барреля марки Brent поднималась выше 50 долларов.

Ранее первый замглавы ЦБ Ксения Юдаева в ходе Гайдаровского форума отмечала, что Центробанк рассчитывает на стабилизацию стоимости нефти и курса рубля и не ожидает дальнейшего "драматического изменения котировок".

"Понятно, что основное снижение все-таки произошло, и то же самое, видимо, касается нашего валютного курса. Основная динамика уже пройдена и в ближайшее время будет происходить стабилизация в первом - начале второго квартала, потом движение к более равновесному уровню", - сказал Юдаева.

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