Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 ноября 2015, 12:36

Экономика

ЦБ повысил курс доллара до 64,91 рубля, курс евро – до 69,34 рубля

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Центробанк поднял курс доллара на 20 ноября на 13 копеек, евро – на 33 копейки, сообщается на сайте регулятора.

Таким образом, американская валюта подорожала с 64,7 до 64,9 рубля, а европейская – с 69 до 69,3 рубля.

Добавим, что Владимир Путин призвал использовать российский рубль при расчетах внутри страны. Возмущение президента вызвала практика использования долларов в тарифах на перевозку нефти в российских портах.

"Хотел бы затронуть еще один принципиально важный вопрос как для развития топливно-энергетического комплекса, так и для экономики в целом. Речь идет о прекращении, наконец, практики использования иностранной валюты во внутренних расчетах", – заявил он.

Сайты по теме


Сюжет: Изменение курсов валют
доллар бизнес евро курсы валют

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика