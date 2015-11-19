ЦБ повысил курс доллара до 64,91 рубля, курс евро – до 69,34 рубля

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Центробанк поднял курс доллара на 20 ноября на 13 копеек, евро – на 33 копейки, сообщается на сайте регулятора.

Таким образом, американская валюта подорожала с 64,7 до 64,9 рубля, а европейская – с 69 до 69,3 рубля.

Добавим, что Владимир Путин призвал использовать российский рубль при расчетах внутри страны. Возмущение президента вызвала практика использования долларов в тарифах на перевозку нефти в российских портах.

"Хотел бы затронуть еще один принципиально важный вопрос как для развития топливно-энергетического комплекса, так и для экономики в целом. Речь идет о прекращении, наконец, практики использования иностранной валюты во внутренних расчетах", – заявил он.