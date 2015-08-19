Курс доллара впервые за полгода превысил 66 рублей

Фото: ТАСС/Михаил Фомичев

Впервые с февраля этого года курс доллара поднялся выше 66 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар взлетел до 66,14 рубля, прибавив 26 копеек. Евро вырос до 73,14 рубля, подорожав на 57 копеек.

Рубль падает вслед за дешевеющей нефтью, цена которой стала снижаться после сегодняшней публикации данных по запасам нефти в США, отмечает ТАСС. Цена нефти Brent упала на лондонской бирже ниже 48 долларов за баррель.

Вице-премьер Аркадий Дворкович заявил в интервью телеканалу "Россия 24", что в ближайшие три года ожидается колебание цен на нефть в диапазоне 50–70 долларов за баррель.

"Цена может ненадолго снизиться до 30–35 долларов за баррель. Точно также она может вырасти и до 100 долларов за баррель – вероятность одинаковая. Но скорее, исходя из всех факторов, цена на нефть будет оставаться в интервале от 50 до 70 долларов за баррель и колебаться именно в этих границах, иногда за них заходя, если говорить о ближайшем трехлетнем периоде", – отметил Дворкович.