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Москва 24

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18 августа 2015, 17:40

Константин Цыганков – о перспективах курса рубля до конца года

доллар деньги курс рубля рубль

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Центробанк повысил официальные курсы валют на 19 августа. Доллар подорожал на 32 копейки – до 65,82 рубля, евро вырос на 35 копеек – до 72,91 рубля.

Экономический обозреватель Константин Цыганков рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что будет с курсом рубля в этом году.

"70 рублей за доллар. Я верю в этот рекорд. Текущая цель – 65 рублей за единицу американской валюты. Вопрос в том, может ли доллар ее удержать. Если Центробанк никаких действий не предпринимает, а он не предпримет, нефть не растет. А если она расти не будет, эскалация в ходе конфликта на Украине не закончится, мы продолжим движение от 65 к 68 рублям за доллар. На этой отметке мы будем ждать витка позитива, которого не последует. А оттуда уже двинемся к 70–71 рублю за доллар.

Единственный вопрос в том, каким будет это движение. Или мы забираемся в гору постепенно, иногда срываемся и опять начинаем карабкаться, или движемся импульсивно, одним мощнейшим толчком. Я пока склоняюсь к тому, что это будет гора. К концу года вероятно дойдем к 70 рублям", – сказал он.

Доллар будет постепенно расти - эксперт


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Отметим, что на Московской бирже курс евро достиг отметки в 73 рубля. Последний раз на таком уровне европейская валюта была в феврале этого года. Курс доллара на открытии также поднялся – до 65,90 рубля.

В то же время стоимость нефти марки Brent снова снизилась – баррель нефти на лондонской бирже на 11.35 мск торговался на уровне 48,36 доллара.

Ранее помощник президента России Андрей Белоусов сообщил, что ключевая ставка в будущем может приблизиться к целевому уровню инфляции в 4 процента, однако скорость этого процесса будет зависеть от ситуации на рынке нефтепродуктов.

Ключевая ставка – это процент, под который Центробанк выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам.

Сюжеты: Тренды города: все, что волнует столицу , Изменение курсов валют

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