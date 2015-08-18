Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 августа 2015, 11:35

Экономика

Биржевой курс евро поднялся до 73 рублей впервые с февраля

Курс доллара достиг 65,90 рублей, евро вырос до 73 рублей

Курс евро достиг в начале торгов на Московской бирже достиг отметки в 73 рубля, следует из данных биржи.

Последний раз на таком уровне европейская валюта была в феврале этого года. Курс доллара на открытии также поднялся – до 65,90 рубля.

В то же время стоимость нефти марки Brent снова снизилась – баррель нефти на лондонской бирже на 11.35 мск торговался на уровне 48,36 доллара.

Как ранее сообщил помощник президента РФ Андрей Белоусов, ключевая ставка в будущем может приблизиться к целевому уровню инфляции в 4 процента, однако скорость этого процесса будет зависеть от ситуации на рынке нефтепродуктов.

Ключевая ставка – это процент, под который Центробанк выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам.

Сайты по теме


Сюжет: Изменение курсов валют
доллар торги евро Московская биржа курсы валют

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика