Биржевой курс евро поднялся до 73 рублей впервые с февраля

Курс доллара достиг 65,90 рублей, евро вырос до 73 рублей

Курс евро достиг в начале торгов на Московской бирже достиг отметки в 73 рубля, следует из данных биржи.

Последний раз на таком уровне европейская валюта была в феврале этого года. Курс доллара на открытии также поднялся – до 65,90 рубля.

В то же время стоимость нефти марки Brent снова снизилась – баррель нефти на лондонской бирже на 11.35 мск торговался на уровне 48,36 доллара.

Как ранее сообщил помощник президента РФ Андрей Белоусов, ключевая ставка в будущем может приблизиться к целевому уровню инфляции в 4 процента, однако скорость этого процесса будет зависеть от ситуации на рынке нефтепродуктов.

Ключевая ставка – это процент, под который Центробанк выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам.