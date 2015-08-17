Форма поиска по сайту

17 августа 2015, 13:14

Экономика

Курс доллара вырос до 65,5 рубля, евро – до 72,5 рубля

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Центральный банк России увеличил официальные курсы валют на 18 августа, сообщается на сайте регулятора.

Доллар подорожал на 56 копеек до 65,5 рубля, а евро – на 21 копейку, до 72,57 рубля.

На стоимость российской валюты сильное влияние оказывает нефть – стоимость нефти марки Brent опускалась ниже 49 рублей. На 11.50 цена "черного золота" составляла 48,61 доллара за баррель.

Как ранее рассказал m24.ru руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников, при коридоре колебания стоимости барреля от 50 до 55 долларов справедливая стоимость доллара – 58–65 рублей".

Сюжет: Изменение курсов валют
