Официальный курс доллара снизился на 40 копеек, евро вырос на 2,5 копейки

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Официальный курс доллара на 18 марта упал на 40 копеек – с 62,14 до 61,75 рубля, сообщается на сайте Центробанка.

Евро наоборот, прибавил: курс вырос на 2,5 копейки, с 65,4 до 65, 43 рубля.

Напомним 6 марта биржевой курс доллара впервые с начала года опустился ниже отметки в 60 рублей, составив 59,65 рубля. Курс евро в тот же день также впервые с 26 декабря упал ниже 66 рублей - до 65,68 рубля.

При этом с начала января Центробанк потратил порядка 2,9 миллиардов долларов для стабилизации курса национальной валюты.

Рекордного снижения рубль достиг 18 декабря прошлого года, когда официальный курс доллара превысил 67,78 рубля, а евро – 84,58 рубля.