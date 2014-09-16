Почему не надо менять рубли: антикризисные советы эксперта

Курс евро впервые с весны 2014 года превысил отметку в 50 рублей

Курс евро к рублю в понедельник превысил 50 рублей. Однако это не значит, что необходимо срываться с места и менять все оставшиеся от зарплаты рубли. Обозреватель M24.ru Константин Цыганков объясняет, почему лучше не паниковать и оставить у себя ту валюту, которую вы получаете и которой расплачиваетесь.

Если меня еще кто-нибудь спросит о том, что делать с рублями, долларами и евро, то я брошу все и уеду в деревню, рыть грядки. Неделя только началась, а меня об этом спросили уже с десяток коллег, не говоря о друзьях и родственниках. Поэтому давайте я один раз напишу здесь все, что я думаю на этот счет, и больше вы не будете меня спрашивать, ну, по крайней мере, пока ситуация не изменится. Если вам не интересно, почему все так происходит, а вы просто хотите знать, что делать, то тогда можете пропустить большую часть этого материала и перейти сразу к последнему абзацу.

Итак, давайте представим себе круг. Это будет рубль, а точнее все то, что определяет его курс относительно других мировых валют. Разделим круг на 4 равные части.



Часть номер 1 – это экономика страны. В нее мы включаем все основные показатели, определяющие финансовую мощь государства: это уровень ВВП, инвестиции, бизнес-среда, институты, основные продукты экспорта, социальная нагрузка и т.д.



Под номером 2 идет часть, которая определяется главным для России – цены на энергоносители (нефть и газ), уровень спроса на них, конкуренция на данном рынке и т.д.



Номер 3 – геополитическая сфера, кто любит или не любит нашу страну, с кем мы дружим, а с кем воюем, санкции, заявления глав государств, вооруженные конфликты и общее отношение к нам мирового сообщества.



Ну и, наконец, номер 4 – "эффект толпы", "четвертая и пятая власть" или любое другое устойчивое словосочетание, которые отвечает за панические настроения.

Сразу отмечу, что все эти факторы не статичны, они постоянно (каждый день и час) меняются. В экономике это принято называть рынком – люди, участники данного процесса сами должны определить, сколько стоит тот или иной товар. ЦБ России раньше играл роль некоего "поводыря" у рубля и позволял снизить влияние рынка на курс рубля. С недавнего времени ЦБ стал отходить от этой практики, поэтому тот уровень, на котором рубль находится сейчас – это его реальные, определяемые свободным рынком значения.

Теперь рассмотрим из чего складывается курс рубля, исходя из нашей схемы:

I. У нашей экономики сейчас достаточно проблем, и об этом не написал только ленивый. Мы все еще страна-экспортер ресурсов, процессы модернизации и перехода к экономике инноваций идут медленно, банковская система во многом ориентирована на западный капитал и не обладает достаточной мобильностью (что наглядно показало введение санкций), а социальные расходы растут год от года, в то время как уровень инвестиций снижается.

Как экономист я могу писать здесь много и долго, но выведу это все к простой кейнсианской схеме – без инвестиций не будет нормального роста. Инвестиции должны быть частными – люди, которые будут хотеть приехать сюда и делать бизнес, зарабатывать, вкладывать сюда деньги и не бояться потерять свой бизнес (по тем или иным причинам). А самое главное – делать бизнес должно быть просто, без бюрократий, миллиардов проверок и тонны бумаг. Больше бизнеса – больше налогов. Вывод – на все это требуется время, и пока процессы идут, позитив исходит только от того, что в России пока есть нефть и газ, и мы все еще их продаем. Получается, что пока этот фактор – негативный.

II. Цены на нефть пока снижаются и находятся ниже уровня в 100 долларов за баррель, не только экономически обоснованного для России, но и психологически важного. Если цены на нефть снижаются, то это практически всегда – негатив для рубля. С другой стороны, действует механизм компенсации – мы продаем нефть и н/п за доллары, следовательно при падение курса – мы получаем больше рублей для бюджета. Сомнительное преимущество, на мой взгляд. К тому же санкции США и Европы ударили по больному – запрет на поставку необходимого оборудования для нефтяных работ на шельфе.

III. С геополитикой, я думаю, все тоже понятно. Санкции, санкции и еще раз санкции, которые не только вредят имиджу страны, но и конкретно ее экономике – рост цен, снижение ликвидности и т.д. По мнению западных правительств, "Россия злой агрессор, душитель свобод" ну и далее по списку пропаганды. Хотя, Западный мир когда-либо представлял Россию в позитивном свете?

IV. А вот это как раз и влияет сейчас больше всего остального – на фоне геополитического негатива западные СМИ и российские вслед за ними раздувают все эти истории и все больше людей поддаются панике. Это как история с Еврозоной – помните, два года назад все кому не лень кричали, что она распадется, Грецию выгонят из нее, а Германия вернет себе марку и сама уйдет. На финансовом рынке все это вылилось в мощнейшее падение европейской валюты…. Но никто не вышел и зона не распалась. А евро снова укрепился против валют других стран. Так что, если фактор геополитики сменит знак с минуса на плюс (ну или хотя бы на что-то нейтральное), ситуация может серьезно измениться.

В общем, как мы видим, все 4 секции идут со знаком "минус". Какой вывод? Рубль будет продолжать ослабевать. При этом, в каждой из секций возможны позитивные сдвиги (к примеру, нефть станет дорожать), что приведет к небольшому укреплению национальной валюты, но общую тенденцию, это никак не изменит. Сегодня определяющим моментом являются 3 и 4 факторы. Пока там не будет реальных изменений и улучшений, мы будем жить в реальности, когда меньше 35-36 рублей доллар стоить не будет.

Как обещал – что делать. Первое – если вы еще не купили долларов или евро – НЕ НУЖНО СЕЙЧАС БЕЖАТЬ И ПОКУПАТЬ ИХ!!! НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО, ПОЖАЛУЙСТА. То есть, не будьте идиотом. Рубль, так или иначе, скорректируется, не сегодня, так через неделю или две. Если вы не планируете покупать что-то за доллары и не хотите, чтобы эти деньги лежали на валютном депозите пару-тройку лет, а просто подумали: "доллар прямо так растет, нужно его покупать" - не нужно этого делать.

Если вы купили доллары по цене 32-35, то вы – молодец, я вас уважаю и даже завидую. Можете открывать шампанское и праздновать. Если же вы думаете что купите сейчас, и потом доллар будет 45 рублей… Не будет этого. Нет, если, скажем, Саудовская Аравия станет одним из штатов Америки, а Европа скажет, что Россия – это воплощенное Зло, то тогда, конечно, да. Но мне кажется, что такого не будет. Я скажу, что сделаю я. Подожду еще день-два. Может неделю. Думаю, рубль дойдет до 39. И там продам те доллары, которые у меня есть. И буду надеяться, что поступил правильно.