Официальный курс евро снизился на 47 копеек, доллар вырос на 34 копейки

Центробанк опубликовал курсы валют на 17, 18 и 19 января

Курс евро, установленный Центробанком на 17 января, упал на 47 копеек до 75,86 рубля. Доллар вырос на 34 копейки и составил 65,17 рубля.

В первый рабочий день 2015 года доллар и евро значительно подросли: на 6,5 и 6 рублей соответственно. 15 января курс американской валюты достиг отметки в 66,09 рубля, европейской - 77,96 рубля.

Напомним, в ночь на 16 декабря 2014 года Центробанк поднял ключевую ставку до 17%. Это решение было призвано ограничить возросшие риски, связанные с девальвацией и инфляцией. За пять дней до этого ЦБ поднял ставку с 9,5% до 10,5%.

Ключевая ставка - это процент, под который ЦБ выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам.