Официальный курс доллара упал на 88 копеек, евро – на 76 копеек

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Центробанк установил официальный курс доллара на 16 октября на уровне 62,24 рубля, что на 88 копеек ниже, чем накануне. Официальный курс евро снижен на 76 копеек до 71,28 рубля, сообщается на сайте регулятора.

Как уточняет телеканал "Москва 24", ситуация на валютном рынке зависит от данных по запасам нефти, которые должно опубликовать вечером в США министерство энергетики. Согласно ожиданиям аналитиков, запасы нефти на прошлой неделе подскочили более чем на два с половиной миллиона баррелей.

Если прогнозы подтвердятся, сырье марки Brent скорее всего закрепится ниже 50 долларов за баррель. В этом случае уже завтра американская валюта может снова приблизиться к отметке в 64 рубля за доллар, а евро будет стоить примерно 72,5 рубля.