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15 августа 2016, 15:29

Экономика

Стоимость нефти продолжает расти на фоне укрепления рубля

Фото: ТАСС/Фомичев Михаил

Банк России установил официальный курс валют на 16 августа. Как сообщает пресс-служба регулятора, доллар продолжает терять свои позиции, а евро, наоборот, немного набрал.

Доллар потеряет одну копейку, и официальный курс американской валюты во вторник составит 64,2 рубля. Евро же прибавит одну копейку – до 71,7 рубля.

На фоне укрепления рубля продолжают расти и цены на нефть. Октябрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures увеличились на 0,62 процента – до 47,26 доллара за баррель.

доллар финансы евро курсы валют

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