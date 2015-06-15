Доллар поднялся выше 55 рублей, евро – выше 62 рублей

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Официальный курс доллара на 16 июня поднялся выше 55 рублей, евро – вышел 62 рублей, сообщается на сайте Центробанка.

Американская валюта подорожала на 73 копейки и стоит 55,26 рубля, европейская – на 63 копейки, до 62,1 рубля. При этом в ходе торгов на Московской бирже доллар поднимался выше 55,5 рубля, евро – 62,42 рубля.

Ранее Центробанк объявил о снижении ключевой ставки с 12,5% до 11,5%. На новость о снижении отреагировала биржа: курс доллара упал ниже 55 рублей после сообщения ЦБ.

Ключевая ставка – это процент, под который Центробанк выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам.