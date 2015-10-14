Курс доллара превысил 63 рубля на открытии торгов

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Курс доллара вырос на открытии торгов на Московской валютной бирже. За единицу американской валюты дают 63 рубля 20 копеек, следует из биржевых данных.

Таким образом, доллар подорожал на 20 копеек по сравнению с уровнем вчерашнего закрытия торгов. Что касается евро, то он подорожал на 37 копеек и стоит 72 рубля 22 копейки.

Зарубежные валюты растут на фоне сообщений о снижении цен на нефть Brent. Это произошло после заявления ОПЕК об отказе от сокращения добычи нефти.

Напомним, на прошлой неделе стоимость барреля нефти выросла до 52,48 доллара. Котировки фьючерсов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-Йоркской биржи повысились на 0,82 доллара – до 49,35 доллара за баррель.

Кроме того, Управление по энергетической информации министерства энергетики США улучшило прогноз мирового спроса на нефть. Теперь эксперты ожидают, что он будет составлять 93,79 миллиона баррелей в сутки по сравнению с сентябрьским прогнозом на уровне 93,62 миллиона.

Благодаря росту цен на нефть рубль несколько укрепил свои позиции.