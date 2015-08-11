Курс евро на Московской бирже достиг 71 рубля

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже вырос до 71,01 впервые с 25 февраля достиг 71 рубля. Курс доллара достиг 64,12 рубля.

По данным ТАСС, снижение рубля ускорилось на фоне возобновления падения цен на нефть. Так, во вторник цена Brent поднималась на 1 процент, превышая отметку 51 рубль, однако по состоянию на 16.15 стоимость фьючерсного контракта с поставкой в сентябре на нефть сорта Brent на торгах лондонской биржи ICE упала на 2,3 процента до 49,26 доллара за баррель.

Как уточняет "Интерфакс", цены на нефть снижаются в рамках масштабной распродажи многих видов сырья после самого значительного снижения официального курса юаня с 1994 года и роста добычи нефти в странах ОПЕК до максимума за три года. Ослабление юаня означает для Китая удорожание импорта всех видов сырья, номинированных в долларах, и может привести к сокращению закупок за рубежом. Китай является крупнейшим мировым потребителем металлов и энергоносителей.

Напомним, официальный курс доллара на среду упал 1 рубль 29 копеек и составил 63,21 рубля. Европейская валюта снизилась на 1 рубль и 8 копеек – до 69,68 рубля.

Как ранее рассказал m24.ru руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников, при коридоре колебания стоимости барреля от 50 до 55 долларов справедливая стоимость доллара – 58–65 рублей".

Эксперт предупреждает, что возможен отскок и до 70 рублей за доллар, если нефть упадет до 45 долларов.

Похожего мнения придерживается и руководитель департамента оценки компании "Финэкспертиза" Алексей Баскаков. Он считает, что в будущем от цены на нефть можно ждать либо дальнейшего падения до 45 долларов за баррель, либо стремительного поворота в сторону роста.

"Сейчас рынок находится в ожидании роста цены на нефть свыше 50 долларов за баррель, а в настоящий момент курс рубля достиг критически низкого значения. Если ситуация не изменится, то следует ожидать новый скачок цен. ЦБ вмешается, чтобы стабилизировать национальную валюту. Поэтому, если действия регулятора совпадут с ростом цены на нефть, то следует ожидать стоимость доллара на отметке в 60–62 рубля", – отметил он.