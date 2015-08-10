Официальные курсы доллара и евро заметно выросли к рублю

Фото: ТАСС/Николай Галкин
Официальные курсы доллара и евро продолжают повышаться. Так, европейская валюта пересекла рубеж в 70 рублей за один евро, следует из данных Центробанка России.
Доллар прибавил в стоимости 66 копеек и теперь торгуется на уровне 64 рубля 50 копеек. Евро подорожал на 94 копейки – до 70 рублей 75 копеек.
Ключевым фактором, который влияет на падение рубля, является резкое снижение цен на нефть. Баррель Brent стоит примерно 49 долларов – это самая низкая цена с начала года.
Кроме того, на рубль давит снижение ключевой ставки. Ранее регулятор снизил ключевую ставку с 11,5 до 11 процента годовых.
Ссылки по теме
Ключевая ставка – это процент, под который Центробанк выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам.
Однако ведущие экономисты не советуют продавать рубль, поскольку существует большая вероятность того, что российская валюта снова пойдет вверх.
Сайты по теме