Официальные курсы доллара и евро заметно выросли к рублю

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Официальные курсы доллара и евро продолжают повышаться. Так, европейская валюта пересекла рубеж в 70 рублей за один евро, следует из данных Центробанка России.

Доллар прибавил в стоимости 66 копеек и теперь торгуется на уровне 64 рубля 50 копеек. Евро подорожал на 94 копейки – до 70 рублей 75 копеек.

Ключевым фактором, который влияет на падение рубля, является резкое снижение цен на нефть. Баррель Brent стоит примерно 49 долларов – это самая низкая цена с начала года.

Российские компании могут столкнуться с дефицитом валюты – эксперты

Кроме того, на рубль давит снижение ключевой ставки. Ранее регулятор снизил ключевую ставку с 11,5 до 11 процента годовых.

Ключевая ставка – это процент, под который Центробанк выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам.

Однако ведущие экономисты не советуют продавать рубль, поскольку существует большая вероятность того, что российская валюта снова пойдет вверх.