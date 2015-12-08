Курс доллара превысил 69 рублей, евро подорожал до 75

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Центробанк России установил официальные курсы валют на 9 декабря. Доллар подорожал на 79 копеек, евро укрепился на 90 копеек, сообщает пресс-служба регулятора.

Таким образом, доллар теперь стоит 69 рублей 30 копеек, а евро – 75 рублей 31 копейку.

Зарубежные валюты укрепляются на фоне снижения цен на нефть. По биржевым данным на 14:20 стоимость "черного золота" составляет всего 41 доллар 31 центов за баррель Brent.

Напомним, после заседания ОПЕК в Вене мировая цена на нефть упала на 5,9 процента. В итоге на торгах в понедельник "черное золото" стоило 39,58 доллара за баррель. Это самая низкая стоимость нефти за 2015 год. До этого ее продавали за 42,72 доллара за баррель.

Нефтяные котировки по итогам торгов на мировых биржах обвалились более, чем на пять процентов – до уровня 2009 года. Падение цен, по мнению аналитиков, спровоцировал картель. По итогам саммита в Вене, который состоялся в пятницу, 4 декабря, ОПЕК не смогла принять решение об изменении квоты на добычу. Картель заседал почти семь часов.

Между тем, глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев в пессимистичные прогнозы не верит. Ранее он дал прогноз цен на нефть на ближайший 2016 год в 50 долларов за баррель.По его мнению, цена на "черное золото" будет менять в ближайшие два-три квартала. По его мнению, положительная динамика начнет просматриваться во второй половине года.