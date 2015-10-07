Официальные курсы доллара и евро упали более чем на 2 рубля

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на четверг, снизился на 2,48 рубля – до 70,46 рубля, следует из данных ЦБ РФ.

Стоимость американской валюты упала на 2,39 рубля и составляет 62,70 рубля.

При этом в ходе торгов на Московской бирже курс евро впервые с августа упал ниже 70 рублей. Согласно данным ММВБ, минимум, который дают за евро – 69,74 рубля.

Рубль растет на фоне повышения цен на нефть: стоимость барреля Brent выросла до 52,48 доллара, а котировки фьючерсов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-Йоркской биржи повысились на 0,82 доллара – до 49,35 доллара за баррель.

На стоимость "черного золота" влияют данные Американского института нефти: там сообщили, что товарные запасы нефти на прошлой неделе сократились на 1,23 миллиона баррелей.