Курс евро на торгах превысил 70 рублей впервые с марта

Курс евро впервые с марта превысил 70 рублей

Рубль возобновил снижение на фоне новой волны падения нефтяных цен. В ходе торгов на Московской бирже евро впервые с марта превысил 70 рублей.

Так, европейская валюта стоила 70,13 рубля, доллар – 64,24 рубля. При этом таких значения американской валюты не было с февраля.

Нефть марки Brent к 15.00 подешевела на 0,54 процента – до 49,32 доллара за баррель.

Ранее Центробанк России вновь понизил курс рубля. Отечественная валюта подешевела более чем на рубль по отношению к бивалютной корзине "доллар-евро".

Доллар подорожал на 1 рубль 15 копеек и теперь стоит 63 рубля 86 копеек. Евро прибавил в цене 1 рубль 49 копеек и торгуется на уровне 69 рублей 63 копеек за единицу европейской валюты.