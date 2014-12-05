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05 декабря 2014, 14:02

Курсы валют на выходные выросли незначительно

доллар евро курсы валют

Фото: ТАСС/Михаил Фомичев

Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на выходные и понедельник, вырос на 87,25 копеек до 65,71 рубля.

Курс доллара вырос на 41,56 копеек до 53,10 рубля, следует из данных ЦБ РФ. Стоимость бивалютной корзины увеличилась по сравнению с показателем на пятницу на 62 копейки и составив 58,78 рубля.

Стоит отметить, что на открытии торгов Московской биржи в пятницу доллар снизился на 1,8 рублей, евро подешевел на 1,1 рублей.

Напомним, во время послания Федеральному Собранию 4 декабря Владимир Путин назвал одной из главных целей государства борьбу с валютными спекулянтами. "Я прошу Банк России и правительство провести жесткие, скоординированные действия, чтобы отбить охоту у спекулянтов играть на колебаниях курса рубля", - потребовал Путин.

Банкиры считают, что курс рубля в настоящее время необоснованно занижен. "Текущий курс рубля существенно отклонился от фундаментально обоснованных значений, то есть тех уровней, которые определяются действием макроэкономических факторов", - отмечается в сообщении ЦБ.

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Напомним, 11 ноября Банк России отменил валютный коридор - интервал допустимых значений стоимости бивалютной корзины. На такой шаг банкиры пошли для того, чтобы не тратить золотовалютные резервы на удержание курса рубля.

Для ограничения темпов падения рубля в течение октября ЦБ провел интервенции на сумму 30 миллиардов долларов США. Несмотря на отмену валютного коридора, Банк России оставил за собой право выходить на рынок с валютными интервенциями, если курс рубля резко падает.

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