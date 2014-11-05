Центробанк планирует стабилизировать курс рубля до конца года

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Банк России рассчитывает на стабилизацию курса рубля до конца года. Об этом заявила первый зампред Центробанка Ксения Юдаева, сообщает ТАСС. По ее словам, за это время пакет мер ЦБ РФ должен начать работать на стабилизацию национальной валюты.

Она также подчеркнула, что в этом вопросе высоко влияние непрогнозируемых факторов, таких как цены на нефть, серьезно влияющих на курс рубля.

"Курс <рубля> менялся по разным причинам, были фундаментальные причины, например, снижение цен на нефть. Нефть в июне была 115 долларов за баррель, сейчас достаточно серьезная коррекция. Мы видим, особенно в последние дни, некоторый спекулятивный спрос", - отметила Юдаева.

Напомним, официальный курс доллара на четверг, 6 ноября, вырос почти на 2,5 рубля - с 41,96 до 44,39 рубля. Европейская валюта подорожала почти три рубля – с 52,72 до 55,6 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,45 евро+0,55 доллара) поднялась на 2,65 рубля.

Отметим, что 31 октября на бирже наблюдалось укрепление рубля - евро подешевел на 1,92 рубля, а доллар – на 1,43 рубля.

Кроме того, Центробанк повысил ключевую ставку на 1,5 процента - до 9,5 процента годовых. По словам экономического обозревателя телеканала "Москва 24" Константина Цыганкова, для простых граждан это означает повышение ставок по кредитам - они вырастут на аналогичную величину. Есть тут и положительный момент - подорожают ставки по депозитам.