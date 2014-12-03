Курс доллара на четверг вырос до 54,38 рубля, евро - до 67,26 рубля

Центробанк установил официальный курс валют на 4 декабря

Официальный курс доллара, объявленный Центробанком на 4 декабря, вырос на 3,61 рубля. Стоимость валюты составила 54 рубля 38 копеек, сообщается на сайте Банка России.

Подрос и евро. Официальный курс европейской валюты повышен на 4,02 рубля до 67,26 рубля.

При этом стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 3,79 рубля до 60 рублей 17 копеек.

Ранее Центробанк отменил валютный коридор - интервал допустимых значений стоимости бивалютной корзины. При этом ЦБ не предполагает полностью отказываться от экономического вмешательства в случае угроз для финансовой стабильности страны.