Официальный курс доллара вырос на 5 копеек, евро подешевел на 2 копейки

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Центробанк России установил официальные курсы валют на среду. Доллар подорожал на 5 копеек, а евро напротив снизился на 2 копейки, сообщает пресс-служба регулятора.

Таким образом, доллар теперь стоит 63 рубля 85 копеек, а евро – 70 рублей 38 копеек.

Накануне доллар подешевел на 58 копеек, до 63 рублей 79 копеек. Евро снизился на 36 копеек – до 70 рублей 39 копеек.

Ранее Владимир Путин призвал использовать российский рубль при расчетах внутри страны. Возмущение главы государства вызвала практика использования долларов в тарифах на перевозку нефти в российских портах.

"Хотел бы затронуть еще один принципиально важный вопрос как для развития топливно-энергетического комплекса, так и для экономики в целом. Речь идет о прекращении, наконец, практики использования иностранной валюты во внутренних расчетах", – заявил Путин.