Торги на Московской бирже открылись ростом курса валют

Фото: ИТАР-ТАСС

Евро и доллар повысились до рекордных отметок на Московской бирже, рубль, соответственно, упал, сообщает телеканал "Москва 24".

Первые сделки прошли при курсе 36 рублей 46 копеек за доллар. Что касается евро, то он подорожал до 50 рублей 50 копеек. Это выше исторических максимумов. Спустя некоторое время цифры поползли вниз, курс доллара сейчас - 36,3860 рублей, евро - 50,1630 рублей.

По прогнозам экспертов, в течение сегодняшнего дня курс рубля может снизиться еще заметнее. На это влияет множество факторов, в том числе и ситуация на Украине.

Рынок акций России в первые минуты торгов также продолжает падать: на 5,8% по индексу ММВБ и на 7,5% - по индексу РТС.

Банк России уже сдвинул границы бивалютного коридора вверх на 20 копеек.

Кроме того, финансовый регулятор поднял ключевую ставку, чтобы укрепить рубль. "Совет директоров Банка России с 11.00 мск 3 марта 2014 года принял решение временно повысить ключевую ставку до 7,0% годовых. Решение направлено на предотвращение возникновения рисков для инфляции и финансовой стабильности, связанных с наблюдаемым в последнее время повышенным уровнем волатильности на финансовых рынках", - говорится в сообщении.

Отметим, что ключевой процентной ставкой считается ставка по кредитам и депозитам, которую определяет ЦБ на определенный период. Она является основополагающей при определении процентных ставок коммерческих банков.