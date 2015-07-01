Рубль укрепился на 50 копеек по отношению к доллару и евро

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Центробанк России укрепил рубль. Отечественная валюта подорожала на 36 копеек по отношению к доллару и на 72 копейки - по отношению к евро, следует из данных регулятора.

Курс доллара на четверг составит 55 рублей 48 копеек за доллар, а за единицу европейской валюты дадут 61 рубль 66 копеек.

Европейская валюта снижается на фоне отказа Греции от выплаты транша кредита Международному валютному фонду. Таким образом, греческое правительство допустило технический дефолт.

Отметим, что в начале торгов доллар рос по отношению к рублю, а евро снижалось. Затем ситуация изменилась - рубль "отыграл" отставание у доллара и еще больше укрепился по отношению к евро.

Примечательно, что накануне рубль упал по сравнению как к доллару, так и к евро. Это произошло на фоне новостей о том, что международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s понизило долгосрочный рейтинг Греции, оценив вероятность выхода страны из еврозоны в 50 процентов.

5 июля в Греции пройдет референдум по вопросу о дальнейшем сотрудничестве с международными кредиторами.