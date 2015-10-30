За границу не будут выпускать при долге в 20 тысяч рублей

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

В России могут увеличить сумму долга, при которой запрещается выезд за границу, с 10 до 20 тысяч рублей. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Новые правила не коснутся недобросовестных алиментщиков и тех, кто уклоняется от компенсации морального вреда или возмещения вреда в связи со смертью кормильца.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что часто россияне не знают о своих долгах, а штрафы за нарушение ПДД иногда выписываются ошибочно.

"Штрафы за нарушение правил дорожного движения растут. Большое количество штрафов выписываются незаконно. Только за день в Москве стоит несколько раз неправильно припарковаться, и человеку уже ограничен выезд. Мы считаем, что этот порог нужно увеличивать, чтобы сохранить нервы и здоровье наших граждан и создать возможность избежать ошибок.

В прошлом году Генпрокуратура только в Москве насчитала незаконно выписанных штрафов на 2 миллиарда. Кроме того, решение о запрете на выезд должен принимать суд, а не судебный пристав", – пояснил он.

Ранее в Госдуме предлагали отменить запрет на выезд за границу при наличии любых долгов. Один из авторов законопроекта, председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Калашников подчеркивал в эфире радиостанции "Москва FM", что запретить кому-либо выезжать из страны может только суд.

Сегодня решение о запрете на выезд принимают судебные приставы на основании вердикта суда, признавшего человека должником.