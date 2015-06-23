"Торпедо" не примет участие в ФНЛ из-за проблем с финансированием - Тукманов

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Московское "Торпедо" не примет участие в следующем сезоне чемпионата Футбольной национальной лиги. Об этом заявил президент "автозаводцев" Александр Тукманов, передает МИА "Россия сегодня".

"Все без изменений. Не надо питать иллюзий, ничего за этот час не произойдет. На собрании ФНЛ (во вторник в Москве) нас не будет, мы же не участники соревнований", - заявил Тукманов по телефону.

Отметим, Российский футбольный союз выдал "Торпедо" лицензию на сезон-2015/16. Однако РФС запретил "черно-белым" подписывать новых футболистов, пока клуб не погасит задолженности по действующим контрактам.

Между тем "Торпедо" не удалось найти источники финансирования, что не позволило команде подать заявку на участие в следующем сезоне первенства ФНЛ.

Основным акционером "Торпедо" является ЗИЛ. Предполагалось, что акции будут переданы Объединенной энергетической компании, однако сделка не состоялась.