Евросоюз предоставил Греции еще 13 млрд евро

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Европейский стабилизационный механизм перевел Греции первый льготный кредит в размере 13 миллиардов евро, сообщает пресс-служба фонда.

Первый транш позволит стране в срок расплатиться с Евроцентробанком, которому Греция до конца сегодняшнего дня должна выплатить 3,2 миллиарда евро.

Еще 10 миллиардов из первого транша помощи будут зарезервированы на отдельном счету для нужд рекапитализации банков Греции. Предполагается, что до октября суммарный объем льготных выплат Греции составит 26 миллиардов евро.

Всего же в течение трех лет ЕСМ выплатит Афинам 86 миллиардов евро. Это деньги покроют бюджетные расходы, снимут задолженности и создадут необходимые запасы ликвидности и рекапитализацию банковского сектора.

Напомним, 13 июля на экстренном саммите Евросоюза было достигнуто соглашение с Грецией по предыдущей программе помощи. Страна получила экстренный кредит в 7,2 миллиарда евро, который практически в полном объеме выплатила кредиторам.

До этого Греция приостанавливала выплату по долгам, чтобы провести референдум, на котором греки должны были высказать свое мнение о будущем страны – согласиться ли на меры жесткой экономии в обмен на новые кредиты или нет.

В ходе референдума большинство опрошенных ответили отрицательно на вопрос о соглашении с кредиторами. Но, как оказалось, это не повлияло на ход переговоров между сторонами.