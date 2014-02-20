Форма поиска по сайту

20 февраля 2014, 10:33

Экономика

Запрет на выезд за границу будут снимать в течение дня

Фото: ИТАР-ТАСС

Российское правительство поручило ФССП сократить до одного дня срок, в течение которого для должника снимается запрет на выезд за границу.

Как пишет газета "Коммерсантъ", для нововведения потребуется наладить работу приставов, ФСБ (именно она ведает границей) и Федеральным казначейством. На это ведомствам отводится два года.

В настоящее время срок погашения задолженности составляет 10 дней: сначала информация поступает в ФССП, где выносят постановление о снятии запрета. Затем данные передаются в пограничную службу ФСБ, которая их рассылает по территориальным подразделениям.

Когда процедура упростится, то передача информации от ведомства к ведомству будет происходить в автоматическом режиме. В идеале, считают эксперты, это вообще должно происходить мгновенно: узнал о долге на границе, там же оплатил его, пограничник получил уведомление и пропустил пассажира.

