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Авиа и аэропорты

19 января 2015, 10:15

Банки могут предложить "ЮТэйр" кредит под залог акций

долги авиакомпании авиа и аэропорты UTair

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Банки-кредиторы авиакомпании "ЮТэйр" ведут переговоры о возможности рефинансирования фирмы, сообщает газета "Ведомости".

Сейчас обсуждается предоставление авиакомпании синдицированного кредита (кредита, предоставляемого по меньшей мере двумя кредиторами) под залог ценных бумаг. При этом залогом может выступить часть или весь пакет акций компании, принадлежащий НПФ "Сургутнефтегаз".

В то же время в "Альфа-банке", крупнейшем кредиторе "ЮТэйр", утверждают, что не планируют принимать предложения "Райффайзенбанка" и авиакомпании о вступлении в синдикат. Банк настаивает на полном погашении задолженности и не планирует наращивать имеющийся долг "ЮТэйр".

Ранее M24.ru сообщало, что до конца зимы авиакомпания "ЮТэйр" отменила рейсы из Москвы в шесть российских городов. Самолеты перевозчика не будут летать в Екатеринбург и Новосибирск, Казань, Омск, Иркутск, Барнаул, Архангельск и Волгоград. Рейсы отменяются из-за снижения спроса на этих направлениях.

Все пассажиры, купившие билеты на отмененные рейсы, смогут оформить вынужденный возврат билета с возмещением его стоимости в полном объеме. Кроме того, авиакомпания предлагает альтернативный вариант - оформление билетов на самолеты перевозчика с вылетом из ближайших аэропортов.

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Напомним, в настоящее время "ЮТэйр" находится в сложном финансовом положении на фоне падения спроса на авиаперевозки.

Ранее вице-премьер Аркадий Дворкович заявлял, что авиаперевозчики, в частности и "Трансаэро", могут рассчитывать на госгарантии. По его словам, правительство рассматривает два вариант поддержки авиакомпаний.

Речь идет о госгарантиях по кредитам и субсидировании каботажных маршрутов. При этом он подчеркивал, что поработать надо и самим авиакомпаниям. В частности, они должны рационализировать парк, маршруты, снижать издержки, чтобы выйти на операционную безубыточность хотя бы через несколько месяцев.

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