Оформить ввоз и вывоз культурных ценностей можно будет в аэропорту

Фото: ИТАР-ТАСС

Пассажиры, перевозящие картины, иконы, старинное оружие и прочие культурные ценности, теперь смогут оформить все необходимые для этого документы прямо в аэропорту. Ранее процедура была сложной и отнимала много времени: требовалось посетить территориальное управление Росохранкультуры и разместить предметы на складе временного хранения.

"Теперь нужно будет позвонить эксперту, который приедет непосредственно на место, в аэропорт. У него будут полномочия сразу все оформить, чтобы гражданин не ехал в территориальное управление", - рассказала Агентству "Москва" замминистра культуры России Елена Миловзорова.

По ее словам, новая процедура оформления ввоза и вывоза культурных ценностей - временная. Она будет действовать до момента утверждения поправок в закон "О ввозе и вывозе культурных ценностей". Это произойдет весной будущего года. В Минкульте обещают, что после внесения поправок порядок оформления культурных ценностей станет простым и понятным.

Введение временной процедуры потребовалось в связи с увеличением потока граждан, ввозящих и вывозящих с территории России картины, иконы и другие культурные ценности.

Напомним, что с 1 июля Московская служба по сохранению культурных ценностей была реорганизована, и ее эксперты перестали постоянно находиться в аэропортах. После упразднения службы появилась необходимость оформлять бумаги в в территориальном управлении Росохранкультуры.

"Мы направили в таможенные органы список экспертов, которые аттестованы Министерством культуры, эти эксперты специализируются в разных областях. На сегодняшний день это 62 человека, за них мы несем ответственность и уверены в их компетенции", - отметила Миловзорова.

Культурными ценностями по результатам экспертизы признаются:

Предметы искусства и отправления религиозных культов

Печатные издания, рукописи, архивы

Предметы филателии, филумении, филокартии, нумизматики, бонистики - марки, спичечные коробки, открытки, монеты, вышедшие из употребления денежные знаки

Предметы обмундирования и снаряжения, историческое и художественно оформленное оружие

Предметы техники, приборы, инструменты, аппаратура, старинные ордена и медали

Предметы палеонтологии и минералогии, представляющие интерес для науки

Редкие и уникальные музыкальные инструменты

Согласно законодательству, ввозимые в Россию культурные ценности подлежат обязательному письменному декларированию. Затем они должны быть зарегистрированы в Росохранкультуре. Это же ведомство регистрирует вывозимые с территории страны культурные ценности.