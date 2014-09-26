Оформить ввоз и вывоз культурных ценностей можно будет в аэропорту

Фото: ИТАР-ТАСС
Пассажиры, перевозящие картины, иконы, старинное оружие и прочие культурные ценности, теперь смогут оформить все необходимые для этого документы прямо в аэропорту. Ранее процедура была сложной и отнимала много времени: требовалось посетить территориальное управление Росохранкультуры и разместить предметы на складе временного хранения.
"Теперь нужно будет позвонить эксперту, который приедет непосредственно на место, в аэропорт. У него будут полномочия сразу все оформить, чтобы гражданин не ехал в территориальное управление", - рассказала Агентству "Москва" замминистра культуры России Елена Миловзорова.
По ее словам, новая процедура оформления ввоза и вывоза культурных ценностей - временная. Она будет действовать до момента утверждения поправок в закон "О ввозе и вывозе культурных ценностей". Это произойдет весной будущего года. В Минкульте обещают, что после внесения поправок порядок оформления культурных ценностей станет простым и понятным.
Введение временной процедуры потребовалось в связи с увеличением потока граждан, ввозящих и вывозящих с территории России картины, иконы и другие культурные ценности.
Напомним, что с 1 июля Московская служба по сохранению культурных ценностей была реорганизована, и ее эксперты перестали постоянно находиться в аэропортах. После упразднения службы появилась необходимость оформлять бумаги в в территориальном управлении Росохранкультуры.
"Мы направили в таможенные органы список экспертов, которые аттестованы Министерством культуры, эти эксперты специализируются в разных областях. На сегодняшний день это 62 человека, за них мы несем ответственность и уверены в их компетенции", - отметила Миловзорова.
Культурными ценностями по результатам экспертизы признаются:
- Предметы искусства и отправления религиозных культов
- Печатные издания, рукописи, архивы
- Предметы филателии, филумении, филокартии, нумизматики, бонистики - марки, спичечные коробки, открытки, монеты, вышедшие из употребления денежные знаки
- Предметы обмундирования и снаряжения, историческое и художественно оформленное оружие
- Предметы техники, приборы, инструменты, аппаратура, старинные ордена и медали
- Предметы палеонтологии и минералогии, представляющие интерес для науки
- Редкие и уникальные музыкальные инструменты
Согласно законодательству, ввозимые в Россию культурные ценности подлежат обязательному письменному декларированию. Затем они должны быть зарегистрированы в Росохранкультуре. Это же ведомство регистрирует вывозимые с территории страны культурные ценности.