Минобороны опубликовало карту плана "Барбаросса"

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Министерство обороны в преддверии 70-летия Победы в Великой Отечественной войне опубликовало на своем сайте ряд архивных документов.

В частности, широкой публике представлен подлинник карты плана "Барбаросса", планы операции, переведенные с немецкого, данные о советских войсках по состоянию на начало 1941 года и приказы отдельным формированиям о наступлении на СССР.

Кроме того, опубликованы доклады Сталину о стратегическом развертывании войск на случай войны с Германией, приказы о светомаскировке и разведсводки. Кроме того, на сайте можно ознакомится с директивой наркомата обороны №1 от 22 июня 1941 года, предписывающей "не поддаваться на провокации", "быть в полной боевой готовности" и "скрытно занять огневые точки".

Также доступны воспоминания командующих армиями, начальников штабов и других военных чинов о начале Великой Отечественной.

Добавим, что на сайте Минобороны есть и другие документы – перечень участников в Параде Победы, списки трофейных знамен, схема построения войск на параде и бюллетень политуправления фронта о немецком лагере Освенцим.