СКР проверит фирму, где обучались пилоты разбившегося в Казани Boeing

Фото: ИТАР-ТАСС
Следователи СКР изъяли документы в компании S7 Training, где проходили обучение пилоты разбившегося в Казани самолета.
Эксперты намерены установить обстоятельства обучения членов экипажа Boeing, заявил официальный представитель СКР Владимир Маркин. В ходе выемки следователи изъяли программы переподготовки, журналы обучения и другие документы, в которых отражена оценка знаний пилотов самолета.
Также Маркин отметил, что на настоящий момент опознаны тела 29 погибших.
Напомним, летевший из Москвы Boeing 737 разбился при заходе на посадку в аэропорту Казани вечером 17 ноября. Погибли все находившиеся на борту 50 человек - 44 пассажира и шесть членов экипажа.
Следствие же рассматривает несколько версий авиакатастрофы: ошибка пилотирования, отказ техники, некачественное топливо, погодные условия и ошибка в работе диспетчеров.
18 ноября авиакомпания "Татарстан", которой принадлежал лайнер, приостановила эксплуатацию своих самолетов Boeing 737. Возбуждено уголовное дело по статье УК "Нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц".
