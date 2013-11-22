Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 ноября 2013, 14:53

Общество

СКР проверит фирму, где обучались пилоты разбившегося в Казани Boeing

Фото: ИТАР-ТАСС

Следователи СКР изъяли документы в компании S7 Training, где проходили обучение пилоты разбившегося в Казани самолета.

Эксперты намерены установить обстоятельства обучения членов экипажа Boeing, заявил официальный представитель СКР Владимир Маркин. В ходе выемки следователи изъяли программы переподготовки, журналы обучения и другие документы, в которых отражена оценка знаний пилотов самолета.

Также Маркин отметил, что на настоящий момент опознаны тела 29 погибших.

Ссылки по теме


Напомним, летевший из Москвы Boeing 737 разбился при заходе на посадку в аэропорту Казани вечером 17 ноября. Погибли все находившиеся на борту 50 человек - 44 пассажира и шесть членов экипажа.

Следствие же рассматривает несколько версий авиакатастрофы: ошибка пилотирования, отказ техники, некачественное топливо, погодные условия и ошибка в работе диспетчеров.

18 ноября авиакомпания "Татарстан", которой принадлежал лайнер, приостановила эксплуатацию своих самолетов Boeing 737. Возбуждено уголовное дело по статье УК "Нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц".

Сайты по теме


Сюжет: Крушение самолета в аэропорту Казани
документы следствие расследования изъятие

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика